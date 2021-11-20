被視為是教育領域「奧斯卡獎」的教育部教學卓越獎揭曉，新北市丹鳳國小附設幼兒園推動沉浸式阿美族語教學，獲金質獎殊榮；平溪國小附設幼兒園、瑞柑國小、五股國中、北大高中和雙溪高中5校榮獲銀質獎。

教育局指出，丹鳳國小附設幼兒園是新北唯二的沉浸式族語教學幼兒園之一，學校理念是讓「讓每一種原色都被看見」，以尋根阿美族的生態創意感恩，共構平原部落傳奇，透過拜訪耆老、聽著尋根故事，從傳統民俗儀典中深入探索，瞭解到「我從哪裡來」，學習族語同時對原民文化產生更多認識與情感連結。

高中職組以北大高中和雙溪高中代表新北市角逐教學卓越獎，均獲得銀質獎榮耀，北大高中以三峽特有的茶、染文化為主題，引導學生以在地DNA探究文化脈絡，進行反思回饋，並結合三峽茶染文化進行文創設計，產出獨特三峽學課程；雙溪高中是一所新住民學生超過四成的學校，學校以地球村概念，國際視野下看多元文化教育，從在地出發，結合環境，以大看小、以小推大，從深化鄉土認同，到縱向整合橫貫串連國際教育，培植學生文化理解與競合力。

位於觀音山迎風面的五股國中以在地出產的竹為主體，結合觀音山自然生態，以學生為主體，融入在地尋根環境與文史，從破曉的春芽到節節高升的竹林。獨創「奉茶」課程，由校長、教師們帶著孩子，背著大型奉茶水壺攻上陡峭的觀音山硬漢嶺，知行合一在服務學習及生活中尋回最初的感動，成就五股綠寶石奇蹟。

瑞柑國小為新北市生態特色小學，也是榮獲全市環境教育成果推動優選的學校，有「蛙蛙國」的美稱，六年前螯蝦入侵校園，造成校園原有的青蛙棲地劣化，為改變社區和引導學生對於家園關懷，學校以小朋友討論整理出護蛙公約為學校校訂課程，並以跨領域專題設計建構學習模組，培養孩子成為家鄉守護神和生活創客家。

平溪國小附設幼兒園以該地方特有的鐵路文化，從鐵道出發探詢百年山城，從食衣住行一切由孩子自己來，實現學校特有戶外教育課程脈絡，由在地出發、由近而遠，讓孩子透過探索體驗、分享共學、共好共榮，厚植真實生活中的素養。