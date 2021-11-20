國內新冠肺炎疫情穩定，但醫師紛紛呼籲打疫苗仍是必要措施，未來萬一疫情再度爆發，才能發揮群體保護力。近來國內青少年BNT第2劑暫緩施打，醫師認為，疫苗預防重症住院的效果比心肌炎的風險來得高，仍鼓勵年輕人都要打疫苗。

「我心臟不好，不敢打疫苗！」這是許多民眾對於新冠疫苗都有的疑慮。台北市立萬芳醫院內科部主任謝敏雄今天在疾病管制署「COVID-19疫苗與心血管疾病臨床處置研討會」指出，心臟病患者因新冠肺炎死亡比率，是一般人的2.65倍；染疫後重症的比率更高達3.86倍，這個數值非常高，因此鼓勵心臟病患者一定要打疫苗。

台北市立萬芳醫院內科部主任謝敏雄今天在疾病管制署「COVID-19疫苗與心血管疾病臨床處置研討會」分享新冠疫苗與心血管疾病的關聯。（圖取自疾管署）

不過他認為，有幾種情況建議暫緩接種，像是正處於急性疾病（例如胸痛）、不受控制的高血壓和心律不整；至於慢性病患或正在服用長期藥物者，可諮詢醫師再接種。

國內AZ開打初期，不少人擔心發生血栓問題。謝敏雄指出，AZ疫苗確實在女性比較容易發生血栓，尤其以第1劑發生率較高，可能發生在接種後4到28天；在各國報告中最高的是德國，每8萬多人就有1人；相較之下mRNA疫苗發生血栓機率低，大約每100多萬人才會有1人。

而近來BNT接種後心肌炎風險引發討論。謝敏雄指出，在大量接種BNT疫苗的以色列，發生心肌炎比率是10萬分之2，其中30歲以下族群發生率是10萬分之5.5；如果針對30歲以下男性，發生率則為10萬分之10.7。值得注意的是，報告中的預測值和真實世界的觀察值有落差，30歲以下女性和50歲以下男性打BNT疫苗得到心肌炎的比率，都比預測值來得高。

目前國內青少年BNT第2劑接種與否仍在討論中。謝敏雄認為，利弊權衡確實需要評估，但從國際文獻來看，即使18歲以下族群，打疫苗預防重症住院的效果都遠高於心肌炎的風險，還是鼓勵年輕人都要打疫苗，好處比壞處多很多。

至於新冠疫苗是否會引發其他心臟疾病，謝敏雄分享萬芳醫院曾收治一名60歲男性，打完新冠疫苗第1劑後，短短2小時就出現嚴重胸痛，檢查發現動脈明顯狹窄，為急性心肌梗塞。但他補充，目前國際間沒有很明確的資料顯示新冠疫苗會產生心肌梗塞，該個案的關聯性仍有待釐清。

謝敏雄進一步比較心肌梗塞和心肌炎的差異。新冠疫苗接種後的心肌炎，大多發生在年輕族群，以接種後3天發生率最高；而新冠疫苗接種後的心肌梗塞，通常發生在年紀大的族群，以接種後1天發生率最高。