民間團體組成的「秋鬥行腳」20日一早8點來到台南市新營濟安宮大廟前開講，吸引買菜的鄉親圍觀，立委陳以信、台南市議員蔡育輝到場助講，呼籲鄉親「反萊豬、護藻礁」，12月18日踴躍投同意票，近9點時一行人出發前往新營火車站與支持民眾會合，繼續北上行程。

秋鬥行腳進入第8天，台南市議員蔡育輝相挺，借用新營濟安宮廟前廣場供總指揮林子文宣傳反萊豬、護藻礁理念，作家林深靖、世新大學教授林德北今天又加入行腳行列，要陪林子文北上前進嘉義。

秋鬥行腳第8天從新營濟安宮廟前出發。(劉秀芬攝)

由於濟安宮前有市場擺攤，秋鬥行腳的宣傳吸引鄉親駐足聆聽，來買菜的莊小姐說，原本只知道要反萊豬，聽了行腳團解說才知道有公投，有空要再好好研究公投內容。

在市場前擺攤的廖姓攤商說，為了自己健康，為了保護自然生態，一定要反萊豬、護藻礁，很認同秋鬥行腳說明的理念，會去投票支持。

一早就到場相挺的蔡育輝說，萊豬是有毒的食品，長期食用萊豬對自己、子孫健康都有影響，一定要反對進口；藻礁是珍貴的自然資源，為了生態，反對三接，呼籲鄉親4個公投都同意，台灣更亮麗。

陳以信也說，蔡英文總統曾在大潭藻礁寫下「藻礁永存」4個大字，但她已經忘記她的承諾，希望鄉親1218出來投同意票，讓民進黨知道，不應該用錯誤的能源政策傷害大自然的寶物。