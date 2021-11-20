針對黃士修在電視說明會中的言論，國民黨副主席連勝文今（20日）反酸民進黨「不知道為何會變成恐嚇？」若依此標準，民進黨恐嚇人民才多，此外怎麼會說國民黨要道歉，民進黨恐嚇從來不道歉，怎麼要國民黨道歉，這開玩笑！

國民黨副主席連勝文今（20日）上午9時許出席「國父建黨127周年黨慶表揚晉齡黨員暨1218反萊豬公投說明會」。（葉書宏攝）

中選會18日舉辦第2場電視說明會，正方代表黃士修向反方代表、核能發電處長許永輝喊話，並要許「小心說話」、「身家安頓好了嗎？」遭新北市議員提告恐嚇。

國民黨副主席連勝文今（20日）上午9時許出席「國父建黨127周年黨慶表揚晉齡黨員暨1218反萊豬公投說明會」。（葉書宏攝）

連勝文表示，在說明會中每個人按照自己的專業知識說明，不知道為何會變成恐嚇？若依此標準，民進黨恐嚇人民才多，一下說國民黨不對，一下又說不聽話會怎樣，這才是恐嚇。

連強調，說明會最重要主旨是每個人依據自己的專業知識，把想法告訴大家，怎麼會說國民黨要道歉，民進黨恐嚇從來不道歉，怎麼要國民黨道歉，這開玩笑！

連勝文表示，能源問題本來就是政府責任，民進黨政府持續製造兩岸緊張，兩岸對立、衝突，這種情況下，台灣能源更不能靠進口，這是打自己嘴巴；兩岸這麼緊張，衝突若一觸即發，能源都靠進口，不是更奇怪，「民進黨在台灣能源政策上是失敗的。」相信台灣民眾都有自己判斷能力，不會輕易被民進黨欺騙。