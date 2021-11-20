《華爾街日報》19日報導，美國情報機構2021年在阿拉伯聯合大公國境內，發現疑似由中國大陸秘密興建軍事設施；最弔詭的是，當事人阿聯完全不知道此事，是美國通知後才發現。不過，在華府介入後，工程已全數喊卡。

根據《衛報》引述《華爾街郵報》，指從哈利法港(Khalifa)衛星照顯示，1處由中國遠洋運輸集團(COSCO)建造與經營的貨櫃中心，內部正進行可疑的建築工程。

衛星照顯示，相關工程包含興建1棟多層建築物，而整個工程點都覆蓋起來明顯是為了逃避審查。這讓拜登政府趕忙與阿聯進行緊急會談，拜登更先後於5月與8月和阿布達比王儲穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan）進行直接對話，但阿聯政府似乎對這些軍事行動一無所知。

2021年9月，美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與白宮中東特使麥格克（Brett McGurk）走訪阿聯，並提供美國蒐集到的現場詳細情報。麥格克本週則二度走訪阿聯，與阿聯王儲會談。在美方官員調查哈利法港據點後，建造工程已喊卡。

這是大陸海軍在吉布地建立設施後，相隔4年再傳出北京於海外建設軍事據點。吉布地是大陸第一個建設海外基地的國家，該基地吉布地多哈雷(Doraleh)港1處由大陸營運的商港。

對此，阿聯駐華府大使館聲明，阿聯從未有任何協議計畫、談判或意圖，讓大陸建設軍事基地或任何形式的哨所。美方官員則表示，「阿聯官員表示這種事不會發生(指大陸設立軍事基地)。我向阿聯簡報該建設項目；但我可以說，我們努力維繫美阿之間長久的夥伴關係」。

報導表示，大陸在阿聯偷偷興建軍事設施並引發美方關注，是美國與中國大陸日益尖銳的全球競爭最新一起案例。同日，美國務院警告北京，北京艦艇在南海對菲律賓的補給船發射水砲，美國將在大陸武裝襲擊時介入，以保護菲國船隻。