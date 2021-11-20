新北市動保處舉辦「新北市校園犬貓影片網路票選｣活動，共有14所學校的校園犬貓參賽，即日起開始投票，各校都全力搶票，目前自強國小「萌萌」、淡水商工「巧克力」及中山國小「布丁」分居前三名，「萌萌」與「巧克力」票數差距不到400票。

動保處表示，10日開放投票首日，自強國小「萌萌」及中山國小「布丁」都是柴犬，都有一段坎坷的過往，成為校犬後憑著呆萌無邪的表情，征服師生的心；淡水商工「巧克力」原是外流浪而被學校收編的校犬，每日在校除了維護校園安全，也會在教室監督學生是否認真上課，當學生心情不佳時，會使出牠的招牌翻肚討摸秀，療癒學生受傷的心靈。

活動票選時間至25日，29日公布獲獎名單，獎勵金分別為第1名2萬元、第2名1萬5000元、第3名獎金1萬元、第4至10名獎金各5000元，總獎金8萬元。

動保處表示，歡迎民眾號召親朋好友上網站https：／／reurl.cc／mv7QjW為自己喜愛的校園犬貓投下一票，每一帳號每8小時可投票1次，每次可投2票，動保處將從參與投票民眾中抽出12名贈送200元禮券。