雪山降下今年入秋以來第一場雪，吸引不少山友前往。雪霸國家公園登山資訊分享站PO文，台北市中山國小師生日前攀登雪山，就在距山頂只差500公尺的路上，由於地面結冰，兩名率團老師決定「不爬了」，果斷地帶著孩子們下撤，山友讚爆：「這是很棒也很勇敢的決定！」

文中特別提到，當天雪山主峰下雪，攻頂過程中發現地面結冰，就在距離主峰僅500公尺處，老師評估結冰狀況更嚴重，雖然已慢慢融化，但速度很慢，考量全隊安全，決定不勉強登頂，隨即下撤，全員平安。

小編忍不住驚呼，老師、學生能做出這樣的選擇，是很棒也很勇敢的決定，因為「召喚你前進的不應該是勇敢的登頂，而是平安回到登山口」。

不少山友看完大讚，推最棒山野教育，「真的別為了登頂而冒險，否則可能永遠回不來」、「聖母峰差20公尺也是有人撤退，下次再來」、「攻頂只是一時的感覺，安全回家最重要」、「山永遠都在，家只有一個」、「做了最佳示範，萬一出動救援人員，恐怕又要挨罵了」。