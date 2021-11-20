中華職棒二軍總冠軍賽如火如荼進行中，目前中信兄弟二軍在系列賽以2勝1敗領先樂天桃猿二軍，「聽牌」的兄弟只要再拿下1勝就能奪冠，而今年二軍冠軍盃也有新元素，特別以CPBL為主軸進行視覺延伸，藉由稜角分明的設計體，表現出選手們的剛性與對於棒球運動的堅持。

獎盃主體以彩帶造型繚繞向上，靈感來自於封王拋下勝利彩帶的意象，字體與彩帶的結合，象徵團隊向心力、團結與絕佳默契，曲線造型同時表現出揮擊、飛行的動態美感。

基底以鑽石形棒球場元素為設計概念，意味著榮耀來自於球場、團隊從球場發光。整體獎座以字體的剛、彩帶的柔打造出視覺層次，剛柔並進的二軍總冠軍獎盃就如同在二軍奪戰的選手們，表現出具有張力的新一代美感。

中職會長蔡其昌表示，獎盃的改變，一直是球員與球迷期盼的事，這次二軍總冠軍的設計加入許多新的元素，有別於以往的獎座，希望大家可以感受到聯盟的用心，「我想，美感的問題很抽象，可能不一定大家都覺得好看，但聯盟會持續努力，盡量朝著進步的方向一步一步改變，期待大家給我們更多的反饋。」