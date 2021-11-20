就算「小皇帝」詹姆斯在因傷缺席8場之後，20日宣告傷癒復出，且拿23分、6籃板、2助攻，上半場一度領先14分的湖人，最後仍以108比130慘遭地主塞爾提克逆轉擊敗，更吞難堪3連敗，目前8勝9敗，不僅勝率跌到5成以下，排名續居西區第9。

比賽才開打沒多久，詹姆斯就用切入爆扣，宣告自己正式回歸，安東尼戴維斯也在他復出激勵下，首節就摘15分，幫助湖人上半場持續領先，不過塞爾提克也靠塔圖、薛洛德等人火力一度超前，但在上半場結束，湖人仍以61比60領先。

沒想到湖人下半場一開始，就遭塞爾提克打出8比0超前，甚至取得兩位數領先，打完前3節，塞爾提克反以93比82領先，來到末節，湖人的進攻仍無起色，只能眼見塞爾提克逐漸擴大領先差距到20分以上，比賽也很快進入垃圾時間。

塞爾提克能夠逆轉擊敗湖人的關鍵，在於全隊3人得分破20，塔圖貢獻全場最高37分，外加11籃板、3抄截，史馬特也有22分，棒打前東家的薛洛德21分、6助攻與6籃板，荷福德18分，就連替補前鋒賈許理查生都有15分進帳。

湖人以安東尼戴維斯31分最高，安森尼13分，韋斯布魯克仍成湖人最大毒瘤，雖拿12分、6助攻，全場投13中5、4罰中1的手感卻差到離譜，看來他想真正融入湖人還需很長時間，詹姆斯也要小心一點，避免再次受傷造成湖人本季無望爭冠。