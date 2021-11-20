台中市近期發生瑪莎拉蒂3人因汽車擦撞細故，圍毆大學生重傷，台中檢警連2天舉行「抑制街頭暴力精進作為、公投及補選查察」會議，警察局長蔡蒼柏表示，針對街頭暴力案件，以強勢警力壓制，並依刑法第149條及第150條妨害秩序罪移送偵辦，嚴辦不貸。

台中市警察局表示，中二選區立法委員補選案，為維護選舉期間治安穩定，防制任何暴力或賭盤介入選舉行為，主動蒐報查察賄選、暴力介入選舉及賭盤等案件，落實各項蒐證查處作為，有效淨化選前治安環境，確保本次選舉平安順利完成，

台中市警察局表示，「除暴安民」就是動員全體警察力量，運用雷霆手段，掃除城市治安之亂源，讓民眾安心，各分局依地區特性，針對易發生滋事處(場)所、路段及時段，加強臨檢、巡邏等攻勢勤務作為，機先防範暴力行為，如有街頭暴力案件，立即調度優勢警力到場壓制，對於不法行為嚴辦不貸。

台中市警察局局長蔡蒼柏說，防制街頭暴力、查緝賄選與網路博弈工作現階段為政府施政之重點工作，秉持「治安無漏洞，除惡務盡」原則，針對街頭暴力、查緝賄選與網路賭博等影響治安之案件全力掃蕩，保障民眾免於遭受暴力威脅。

警方指出，民眾如有相關賄選及選舉賭盤不法情資，請踴躍撥打檢舉110專線報案，警方除將嚴密保護檢舉者身分外，如據而查獲賄選等違反選罷法案件，依案情將可獲取最高1000萬元之高額檢舉獎金。