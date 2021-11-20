趙少康、郝龍斌、賴士葆同台 再籲四個同意就是民意

反萊豬等四大公投將於12月18日投票，中廣董事長趙少康今天表示，蔡政府兩套標準，一方面欺騙美國人已開放萊豬進口，另一方面又禁止學校、軍警消人員不准吃萊豬，這是要討好美國人，又想討好消費者，另政府時常宣稱要和大陸對等，如今大陸人不吃萊豬，我們卻要吃，難道我們是次等公民？

國民黨立委賴士葆今天偕同中廣董事長趙少康、國民黨前副主席郝龍斌、國民黨立委葉毓蘭，一同在台北景美集應廟前，舉辦公投宣講，高呼「四個同意，就是民意」口號。

賴士葆批評，蔡政府是欺騙、不負責任的政府，不只高端混打若出事不願負責，進口萊豬也辯稱沒叫你吃，國民黨要求清楚標示萊克多巴胺遭拒，意味著吃到有毒的萊豬的話，民眾自己負責。

趙少康表示，醫生提醒有高血壓、心血管疾病、孕婦、小孩盡量避免吃萊豬，台灣有504萬人有高血壓，蔡政府應講清楚非要進口萊豬的原因，反觀中國大陸一年進口3、400萬噸不含萊劑的美豬，難道我們是次等公民？台灣人不如大陸人？若果真這麼好，為何還要禁止學校、軍警消吃萊豬，反之政府應帶頭吃。

郝龍斌指出，蔡政府稱若不開放萊豬進口，加入CPTPP恐出現困難，然而美國不是CPTPP會員國，根本無法影響我們能否加入，若萊豬是影響加入CPTPP與否的因素，大陸也無法加入CPTPP，因此民進黨從頭到尾都在欺騙國人。葉毓蘭則說，台灣豬不能餵食萊克多巴胺，但政府卻要進口萊豬，讓台灣人「人不如豬」。

此外，趙少康日前在公投意見說明會上，直指「一天喝6碗豬肝湯，萊劑就超標」，引起網友撻伐稱「搞錯重點」，質疑「誰會用冷凍豬肝煮湯？逼人一天喝6碗豬肝湯，是否是惡婆婆？」。

對此，趙少康表示，他沒有講惡婆婆、也沒講冷凍豬肝，這是穿鑿附會、添油加醋、畫蛇添足、亂講，他是說「若一天喝6大碗豬肝湯，有的醫生說對孕婦不好」，而且婆婆願意替媳婦進補，當然是好婆婆，反觀民進黨心中充滿惡，才會說叫媳婦喝湯就是惡婆婆。