城市裝置藝術能美化市容，也能毀了市容，摩洛哥1座城市日前放上2隻巨大的飛魚雕像在廣場正上方作為裝飾，但該飛魚身體呈現圓柱形、粉膚色的外觀和圓潤魚頭，讓當地民眾看了相當害羞和憤怒，直言根本就像男性生殖器，不斷向政府陳情應拆除，當地政府後來不堪民眾怒火，果真將雕像拆下。

根據《每日郵報》報導，摩洛哥梅迪亞市（Mehdia）日前在一處圓環設置了2隻飛魚跳耀的裝置藝術，該飛魚全身用粉橘色、接近膚色的水泥建成，長條狀的外觀讓不少民眾看了相當害羞，紛紛認為就像是男性的生殖器，甚至有人向政府陳情希望拆除該設計，因為毀損市容、破壞城市形象，痛批根本就是「色情魚」。

摩洛哥城市日前放上2隻巨大飛魚雕像在廣場正上方作為裝飾，但該飛魚身體呈現圓柱形、粉膚色的外觀和圓潤魚頭，讓當地民眾看了直言根本像男性生殖器。（翻攝自《每日郵報》）

當地政府接到大量民眾陳情後，火速決定將該雕像拆除，但網路上照片已流傳出去，民眾紛紛痛批「政府將金費用在此處毫無意義」、「期望政府對地方進行改革，得到的卻是這座毫無意義又不雅觀的裝置」；也有人將砲火指向剛當上市長的波拉斯（Abderrahim Bouras），認為市長就是裝置發想人，但對方尚未承認此事。

先前西班牙也曾出現海灘上有充滿「情色意味」裝置藝術，設計師用「陰陽刻」手法呈現男女親密畫面，雕像的空洞處則可以看到海邊景致，同樣引起不小爭議；而大陸河南鄭州的1處廣場前，有一座小豬幫裸身媽媽搥背的石雕爆紅，卻被爆出是抄襲10年遭政府查封的情色玩具。