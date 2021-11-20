備戰明年縣市議員選舉，民眾黨日前開放議員參選登記，原定本月初要推出首波提名名單，卻爆出有黨代表質疑地方黨部主委不公，要求提名爭議在黨代表大會討論處理。對此，民眾黨祕書長謝立功表示，黨代表大會預計明年1月9日舉行，相關開會議程尚未確定，但黨提名機制是透過選舉決策委員會和中央委員會，與黨代表大會概念不同。

依據民眾黨章規定，黨代表大會每年召開一次，會中將安排中央黨部、立法院黨團、財務部門等，報告過去一年的工作情況，並討論黨務及黨未來發展，預計明年1月9日召開。

對於首波縣市議員提名爭議，有黨代表質疑地方黨部主委不公、黨職要角帶職參選等問題，剝奪參選的權利，有意在黨代表大會提出意見，並希望提名名單要經過黨代表大會通過。

對此，謝立功說，民眾黨議員提名機制是透過選舉決策委員會和中央委員會，經過討論及評估後拍板，並非需要經過黨代表大會討論，兩者是不同概念，但會在黨代表大會說明提名辦法釋疑。

有關議員提名過程爭議部分，謝立功說，地方黨部公告選舉流程，由黨員登記參選後，首先地方黨部評鑑小組會瞭解擬參選人條件，待評鑑小組、選舉決策委員會通過後，再交由中央委員會決定。

民眾黨政人士透露，原定本月初要進行首波議員提名，部分選舉登記踴躍，競爭相當激烈，黨中央希望持續溝通協調；同時，部分選區則面臨參選意願偏低，因此，黨中央預計將首波提名順延一個月，黨代表大會預計僅會說明提名流程，並不影響相關提名作業。