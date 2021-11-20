北市一名民眾原訂18日接種流感疫苗，卻被診所錯達成AZ，導致對方被混打「BNT+AZ」。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，此案將視同完整接種，不會安排補打其他疫苗。而該診所錯打疫苗涉及未三讀五對，將先暫停診所的疫苗接種，待訓練紮實再重新開放。

根據北市衛生局公布資訊，該民眾曾在10月18日接種1劑BNT疫苗，11月18日原訂接種流感疫苗，卻被誤打AZ疫苗，形同混打「BNT+AZ」。

對於北市此次混打「BNT+AZ」是否為國內首見逆混打組合？莊人祥表示不清楚，原因是可能有相關臨床試驗有類似組合，另民眾若在國外接種過疫苗，亦有可能在返台後接種其他不同廠牌。針對此案，將視同完整接種，不會再安排補打其他疫苗。

莊人祥表示，此次診所誤打AZ疫苗，原因為未落實三讀五對，衛生單位將採取與過去錯打疫苗事件的相同作法，即要求該診所暫停接種作業，讓已預約的民眾到附近醫療院所接種疫苗。至於接下來會有什麼處罰，則由衛生局判定。