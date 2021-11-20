告五人第2張專輯《運氣來得若有似無》中的〈唯一〉，不久前在抖音平台上竄紅翻唱，播放量高達8.1億次，一舉登上抖音熱榜第一名。告五人的創作實力有目共睹，同時吸引韓寒的目光，指名力邀合作，為其監製電影《揚名立萬》量身打造宣傳曲〈寂寞留白〉。

告五人20日釋出〈寂寞留白〉MV，犬青、雲安和哲謙置身華麗而復古的鐘樓，在挑高大廳的沉醉演出，充滿文藝氣息卻帶著一絲神秘。首度獻聲電影的他們，用溫暖純粹的歌聲，刻畫出《揚名立萬》中角色各懷心計背後的脆弱，以及渴望與人並肩前行的悸動。該片截至19日，賣破2.77億人民幣（約12.05億台幣），被視為來勢洶洶的票房黑馬。

談起與《揚名立萬》合作過程，雲安表示：「劉循子墨導演非常認真，而且知道自己要的歌曲方向。」他分享當初和導演討論時，很快就達成共識和默契，並解釋〈寂寞留白〉想呈現每個人都是寂寞的，在知道彼此有相同心境時，就不感到孤獨了，「這種反向的共鳴，大家朝著同一個方向前進，能找到懂你寂寞的人，我覺得很好。」

雲安與哥哥潘燕山合作填詞，他分享自己對寂寞的見解，「我覺得『寂寞』是種成熟的態度，因為懂得如何和自己相處。一般人聽到這個詞，可能會想得較負面，但我覺得不用這麼想，反而可以想做是一種心態，是享受生活的方式。」

告五人每首歌都有高討論度和驚人點閱率，各路邀約不斷應接不暇，除了推出新歌〈寂寞留白〉外，20日也站上台中洲際球場的投手丘，獻出人生首次的開球初體驗，同時全台跑透透演出，為了明年過年後在台北、高雄及宜蘭的「在這座城市遇見了你」巡迴演唱會暖身。