立委傅崐萁恢復黨籍後，國民黨「1218全台街講」花蓮場次今上午開講，國民黨主席朱立倫說明公投立場，傅崐萁也上台助講，針對黨的「同舟計畫」，朱說已經超過1萬5千人回娘家，今天在花蓮會場，傅把5千份入黨申請書當面交給朱立倫，行動力挺，給足面子。

朱立倫在傅崐萁、徐榛蔚陪同與花蓮鄉親致意。（王志偉攝）

國民黨今上午在花蓮吉安國小舉辦「1218全台街講」公投說明活動，剛恢復黨籍的立委傅崐萁掀上台助講熱場，隨後國民黨主席朱立倫與花蓮縣長徐榛蔚出席，現場湧入近1千5百人，場外並搭起電視牆，多位國民黨議員民代也都出席。

朱立倫、徐榛蔚與傅崐萁進場，受到民眾揮舞國旗熱情歡迎。（王志偉攝）

現場媒體問到，有關傅崐萁黨籍案，但黨內還有雜音，朱立倫表示，國民黨現在的方向是團結起來支持公投，「同舟計畫」已經超過1萬5千多名黨員回到國民黨，他歡迎更多青年、好朋友一起加入。朱還說，「就算過去離開國民黨、就算加入其他政黨，我們都歡迎加入，我們更希望很多青年朋友、各界的好朋友來加入國民黨。」

傅崐萁將五千人入黨申請書交給朱立倫，力挺「同舟計畫」。（王志偉攝）

媒體也詢問，在「重啟核四」一案中，「重啟核四」公投案領銜人黃士修，在電視說明會上對台電核能發電處長許永輝的言論引發撻伐，批評黃士修威脅許永輝；民進黨也要求朱立倫為黃士修的言論道歉。

朱立倫表示，民進黨不要什麼事情都扯上國民黨，他反問行政院長蘇貞昌，是否記得2018年競選新北市長時，用很大力量拍打當時上前為深澳電廠陳情的地方里長肚子。朱立倫表示，蘇貞昌為了深澳電廠用這麼大的力氣打在地立場，「那是不是暴力」？

朱說他反對任何形式的暴力，「蘇貞昌有時候也要想想自己在立法院和在地方上的表現。」