中央採購500萬劑高端疫苗，但仍有超過300萬劑閒置，若過期將會銷毀，恐損失達30億元，國民黨副主席連勝文今（20日）批評，民進黨自己創造全世界的標準來護航，不按照科學標準，為了利益、權力，什麼事情都做得出來。
連勝文表示，無論是個人或國民黨，都要求要依據科學標準來處理高端疫苗事情，不能依據民進黨自己創造全世界的標準來護航，民進黨不按照科學標準，造成70餘萬人等於要重打、白打，又浪費國家大量公帑。
整個過程中還有很多抹黑、抹紅對手，罄竹難書，連痛批，民進黨為了利益、權力，什麼事情都做得出來，所以一定要教訓民進黨，12月18日公投案投下不信任投票。
另外關於兩岸情勢，連勝文說，執政者應該以人民的幸福、生命安全、國家安全作為最重要的責任，怎麼可以把人民的未來當作賭注，為了自己了利益、為了自己權力，不惜把台灣推上衝突最前端，這是極度不負責任的。
連勝文同時也呼籲說，大陸要克制，若有任何動作等於是掉入民進黨陷阱，對兩岸是最糟糕的狀況，要避免衝突發生。
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