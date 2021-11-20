全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）最近除了賣股票套現88億美元（約台幣2460億），還出售名下最後1棟、也是第13間豪宅，隨著特斯拉總部要搬離加州，傳降價550萬美元（約台幣1.5億），上周終於以3199萬美元（約台幣8.9億元）賣掉；而地表最有錢的男人寧可當無殼蝸牛，每月花5 萬元美元（約台幣 140 萬台幣）來租屋。

紐約郵報報導，現年50歲的馬斯克曾在6月份發推文，宣布位於加州灣區的歐式豪宅。他表示，已經決定賣掉自己最後1棟房產，希望這個特別的地方能留給一個大家庭居住。隨後馬斯克開價3750萬美元（約台幣10.4億元）求售。

近期隨著特斯拉總部要搬離加州，馬斯克立刻將這棟豪宅降價550萬美元，售價來到3199萬美元（約台幣8.9億元）。

據綜合房源信息平台（Multiple Listing Service），馬斯克豪宅已於上周簽訂買賣契約，但因交易流程未完成，因此最後成交價與買家身份等資訊仍未公開。

其實，馬斯克先前就吐露，為了火星移民計畫，這棟加州豪宅是自己賣掉的最後一間房子，因為他必需賣光房產來籌措資金，自己則在德州每月花5 萬元美元（約台幣 140 萬台幣）租屋。據了解，過去18個月以來，馬斯克已賣掉12間豪宅，幾乎每個月賣掉1間。

報導指出，2017年，馬斯克買下加州這棟豪宅，當時成交價為2340萬美元（約台幣6.5億元），豪宅占地57500 坪（47 英畝）、內部空間450坪（1.6萬平方英呎），共有7間臥室、9間浴室，還有典雅大客廳、帶有皮革裝飾牆的書房，及附有私人廚師空間的 5 星級廚房，車庫則可停 11 輛車。不難看出，馬斯克對這棟百年歷史豪宅重新裝潢大改造。