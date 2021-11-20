中國國務委員兼外長王毅今在全球智庫大會上發表視訊致辭，特別就台灣問題強調，針對台灣當局「倚美謀獨」的圖謀和美方一些人以台制華的動向，中共總書記習近平在中美元首視訊會晤中發出嚴正警示，表明堅定立場。大陸將盡最大努力尋求和平統一的前景，但絕不容忍任何分裂國家的台獨行徑，絕不接受在國際上搞兩個中國或「一中一台」。

王毅指出，中美作為最大的發展中國家和最大的發達國家，能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運，是兩國必須一起回答好的世紀之問，希望美方言行一致，真正落實不打新冷戰、不尋求衝突對抗、不支持台獨等重要表態，才能讓中美關係行穩致遠。

王毅說，習近平在與美國總統拜登的會晤中，向美方闡明了立場、劃清了底線，同時也展示了尋求合作、妥處分歧的誠意，雙方都認為兩國關係極為重要，不能搞壞，需要相互尊重、和平共處。

他強調，相互尊重是國家間相處的基本前提，不應居高臨下，甚至強加於人，對於中美這樣的大國來說，一旦走向衝突對抗，對兩國沒有任何好處，對世界也將是難以承受的災難，不衝突不對抗，始終保持和平共處，是中美雙方應當堅守的理性選擇。