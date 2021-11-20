南台中家扶推薦5戶自強家庭20日舉行頒獎典禮，來自印尼的廖雪琴，因原住民籍丈夫罹患多重疾病，她一肩扛起家計，自學中文擔任翻譯工作，並撫養2名孩子，新移民在台辛勤工作、努力生活精神，令人敬佩；南台中家扶中心說，籌措經費助千戶受扶助家庭，今年尚欠80萬元缺口，盼外界捐助支持。

廖雪琴（中）秉持自學、努力的態度，從事外勞仲介翻譯工作，一肩扛起家計。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

南台中家扶每年辦自強家庭表揚，今年透過感恩餐會的方式，邀請受表揚的自強家庭聚餐、合影，一同分享喜悅。主任王金敦表示，自強家庭中共同特質，就是他們面對挫折不畏懼、不只停留於現狀，願意在困境中找方法，努力提升自身能力，突破種種限制。

來自印尼的廖雪琴，因原住民籍的先生長年罹患小兒麻痺、高血壓、痛風及腎衰竭等疾病，行動上有諸多不便，無法分擔家計，而且其中1名孩子因水腦症、多重障礙於幾年前過世。她一肩扛起全家4口的照顧責任，全力栽培2位孩子教育學習。

廖雪琴秉持自學、努力的態度，從事外勞仲介翻譯工作，初期每天開車從居住地南投到台中往返，直到2位孩子陸續到台中就讀高中、大學，在台中租屋生活，結束2地奔波；廖雪琴在外勞仲介從事六年，目前經濟狀況穩定許多。

目前2位孩子除了透過工讀賺取生活費減輕家庭開銷外，對於課業學習相當認真，老大就讀諮商輔導系，未來有機會成為助人的心理師。2位孩子也會利用寒暑假回到部落擔任課輔志工，協助和過往自己一樣的弟弟妹妹們，提供課業上的教導與幫助，亦是回饋社會的一種方式。

另1戶受表揚自強家庭，賴家蓁女士10年前離婚後，因單親照顧2位孩子，生活陷入困境，投入居家清潔的工作；她突破限制，在照顧家庭之餘回到學校唸書，期望透過學習改變人生，最後取得會計碩士學位，目前準備會計師證照考試。

南台中家扶扶幼主委陳昭舒表示，自強家庭奮鬥故事十分感動，尤其家長和孩子們不受逆境所困，接受扶助後仍不斷找機會，設定目標提升能力，更令人感佩。

今年受新冠肺炎疫情影響，南台中家扶目前扶助戶數達964戶，增加約60戶，扶助兒童數增至80位。為幫助受助家庭減輕生活壓力，寒冬送暖提供「愛的禮物」，購買家用品（棉被、床墊、電磁爐、 烤箱擇一）和「親子百寶箱」；呼籲外界挹注捐款或捐贈五倍券， 認捐「愛的禮物」每份1500元。

另南台中家扶年度大型義賣活動跳蚤市場因疫情關係今年縮減規模，將連續在12月4、 5、11、12日(星期六日)在家扶中心及隔壁大仁公園辦理，義賣所得均作為寒冬送暖經費， 家扶今年度募款受到嚴重衝擊，盼社會大眾支持。