為因應大陸9月20日起暫停我生鮮釋迦進口，農委會已積極採取內銷、外銷及加工等相關具體措施，避免農民收益受到影響，農委會主委陳吉仲20日特別在台東召開「釋在必行，台灣釋迦一定贏」鳳梨釋迦外銷記者會，邀請外銷業者共同說明強化鳳梨釋迦國際行銷及拓展新興市場的相關措施，並向產地農民及農民團體宣示，農委會已積極協調外銷業者與目標國家通路商，以5000公噸為目標，將台灣新鮮與冷凍鳳梨釋迦銷往香港、日本、馬來西亞、新加坡、中東、美國、加拿大及印尼等國家與地區。

鳳梨釋迦夏、秋期果採收後熟階段容易有裂果、發霉等問題，為確保外銷鳳梨釋迦品質，農委會積極輔導農民生產冬期果，主要產期自每年12月至翌年3月。

農委會指出，為開拓大陸以外的新興市場，已與外銷業者共同設定包括香港1800公噸、日本1000公噸、馬來西亞950公噸、新加坡650公噸、中東300公噸、印尼50公噸及美加地區250公噸，合計5000公噸的外銷目標。並依照外銷國家地區加碼提供海運每公斤9~20元、空運每公斤45~105元不等的外銷獎勵措施，目前已知貿易業者接單量將近3000公噸。

農委會指出，為拓展長距離海外市場，若鳳梨釋迦海運在10日以上，將輔導業者使用由台灣大學園藝系吳俊達教授團隊研發的氣調櫃長途運輸技術，該技術可延長鳳梨釋迦鮮果運輸到4週以上，並已有運送加拿大、馬來西亞及中東等成功經驗，抵達目標市場後櫥架壽命可達5-7日。

此外，為突破各國檢疫條件限制，台東區農業改良場已開發鳳梨釋迦全果冷凍技術，可延長銷售期達 6 個月以上，將以日本、美國、加拿大、新加坡等市場為主要目標，滿足這些國家消費者對於品嘗台灣鳳梨釋迦的期待。

農委會強調，我國部分生鮮水果以大陸為主要外銷市場，已與業者攜手合作，開拓新興市場，以分散市場過度集中的風險；我國生鮮水果外銷大陸的占比已經從2016年的84.4％，逐年下降至2020年的75.9％，今年1至10月更大幅降低到42.9％。未來農委會將持續精進水果外銷相關作為，尤其是積極改善外銷產業鏈各個環節、強化外銷冷鏈設施與檢疫設備，並透過跨部會合作，持續擴大與深耕外銷新興市場，以提高水果外銷量值，確保農民收益。