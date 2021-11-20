台灣向來以美麗莊闊的自然環境而聞名，但多年以來海洋廢物已造成海洋生態面臨重大問題，加上疫情後衍生更多一次性的廢棄物品，而長期致力於海洋生態維護的Canon就希望喚起大眾對海洋保育的關注，最近就攜手知名水下攝影師兼潛水教練京太郎Kyo Liu，以「藍色眼淚 看見海廢危機」為主題，在Canon台北三創形象概念店和台南小西門法雅客藝廊，打造了為期近3個月的海洋保育攝影展，希望喚起民眾對海廢議題的關注。

攝影師京太郎展出作品之一，綠島大白沙棘穗軟珊瑚。（Canon提供）

Canon「藍色眼淚 看見海廢危機」攝影展將展演空間劃分為海洋生態和海廢現況 2大區域，透過攝影師京太郎的鏡頭，除了可以欣賞台灣美輪美奐的水底世界外，當走進另一空間即能看見雖為同樣的大海，但也潛藏著難以估計的海洋垃圾，以兩區對比與視覺衝擊的同時，期待喚起大眾對於海洋環保議題的重視，共同守護我們美麗的海洋、讓大海停止哭泣。

此次的攝影展將於明年1月31日前開放民眾參觀以外，Canon預計也將於12月11日下午在台北三創舉辦海洋生態保育分享會，民眾可免費報名參加，將邀請攝影師京太郎分享過往水下攝影經驗，並期望藉由自身拍攝的海廢照片，引發人們改變固有的消費習慣，「撿塑不如減塑」，共同為海洋環保盡一份心力，師京太郎也提到：「這些照片最觸動他內心的原因在於海中的小生命們並無法意識到周圍的海廢是人類對生存環境的危害，依然努力地生活著。但是很遺憾，我認為台灣海域的垃圾是撿不完的，因為時常還是可以聽到、看到有人將大海視作垃圾場。從源頭做起，減少塑膠垃圾是最有效的方法。」

海廢問題日趨嚴重，根據綠色和平組織的海廢報告指出，海洋廢棄物中高達九成以上為塑膠，Canon長期致力於海洋生態維護，明年1月31日前舉行為期近3個月的海洋保育攝影展。（Canon提供）