一年一度的香港TVB台慶《萬千星輝賀台慶》昨(19日)晚間舉行，今年初走馬上任的總經理曾志偉也現身參加錄影，宣布頒發「TVB 50年金禧服務大獎」給汪明荃。而參與的藝人個個爭奇鬥艷，23歲香港女星黃婧靈「波波」被封為E級新波神，近期受到曾志偉力捧，昨晚她以一襲低胸爆乳禮服上陣，可能是衣服尺寸挑太小，雙峰呼之欲出，畫面驚人。

《萬千星輝賀台慶》昨晚盛大舉行，全場亮點多，視帝王浩信先前與蔡思貝傳出緋聞，昨晚出席典禮時竟然選擇與蔡思貝一起走紅毯，讓老婆陳自瑤單打獨鬥，引來外界好奇。姚焯菲擔任亮燈仙子第一個出場，接著由陳豪、馬國明率領眾家藝人現身擊鼓，稍晚草蜢也登台唱組曲〈又愛又恨〉、〈忘情森巴舞〉、〈熱力節拍Wou Bom Ba〉，掀起不少回憶。

曾志偉宣布頒發「TVB 50年金禧服務大獎」給汪明荃。（圖／取自《on.cc東網》）

節目進行期間，司儀之一的汪明荃一度踩到陳貝兒的裙襬差點跌倒，讓觀眾也嚇到，而結束前，曾志偉除了感謝每位同仁，更特別點名要頒給汪明荃「TVB 50年金禧服務大獎」，稱讚她是TVB的重要靈魂人物，60多年來無間斷地為電視台服務，並請出主席許濤頒獎，汪明荃則回應很驚喜，「謝謝TVB給我這麼多機會，也謝謝觀眾一直以來給我的支持和鞭策」。

黃婧靈選穿低胸禮服，雙峰呼之欲出。（圖／取自《on.cc東網》）

而在所有女星中，就屬黃婧靈最為搶眼，昨晚她選穿銀白色亮片禮服，胸前開衩到肚子，讓人看了都忍不住將視覺重心放在上圍，據《東網》報導，她受訪時承認愛漂亮才穿如此性感的服裝，還選穿了超高高跟鞋，盼藉此比例更好，但由於裙擺太窄，每走一步路都覺得很辛苦，也笑說：「平時我不敢這麼穿，為了台慶隆重就選穿少布料一點的衣服」。