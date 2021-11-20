彰化百桂食品富二代不滿愛車瑪莎拉蒂遭男大生擦撞，與友人將對方打到重傷住院，引起各界譁然，不少民眾湧入百桂食品的Google評論區洗負評，最後累計超過2.5萬則負評。不過，有眼尖網友發現，當初上萬條的負評已經全數消失，評價也回升至4.1顆星，引起網友熱烈討論。

一名男網友昨在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，不到一周的時間，百桂食品的Google負評竟然全洗掉了！引起網友討論，「台灣人就是健忘，新聞熱度大概就一個星期」、「那就繼續洗」、「台灣人記性真的不好」。

百桂食品先前Google評論區被負評灌爆，曾一度出現逾2.5萬則留言。（圖／翻攝自Google)

另也有網友指出，其實該食品廠的Google評論區的負評是否被洗掉，現在根本就沒有差了，因為少東因為愛車擦撞事故，而將人痛毆重傷的事情，都已經鬧得沸沸揚揚、人盡皆知，這家食品廠想恢復到過去的水平恐會有困難。

針對大量負評快速消失的狀況，則有內行網友出面解釋說，跟食品廠本身應該沒有什麼關係，因為這是Google系統的機制，當評論區在短時間內出現大量評價的時候，系統就會自動判定為「惡意灌水」，所以會將相關評論全數刪除。