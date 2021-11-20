半空懸吊峮峮崩潰爆哭。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》「5周年特企」21日迎來最終章。為獲得終極大禮，主持群必須在日落前抵達高雄西子灣，但沿途難關卻是一關又一關，像是騎到台南十鼓文創園區時，5位主持人竟被要求幫忙維護、測試園區的極限設施，其中最恐怖的就是15米高的「極限大擺盪」，相當於5層樓，而人被懸掛半空後，會突然像海盜船般掉落，考驗主持群的心臟強度。

豆花妹檢查高空設施。（中視提供）

有「鋼鐵花」之稱的豆花妹（蔡黃汝）自告奮勇幫忙檢查高空設施，她小心翼翼沿著鋼柱一步步往上抵達頂端，接著要從高空垂降下來，緊張到表情扭曲、不停尖叫：「我好害怕，我不敢！」隔著鏡頭都能感受到恐懼，但她仍敬業地強忍淚水，直喊：「不能哭！」豆花妹本以為可以突破，「我上去竟然會想哭，完全沒有安全感，因為沒有東西可以抓。」

豆花妹（蔡黃汝）挑戰高空垂降，嚇到花容失色。（中視提供）

王仁甫被懸掛半空，嚇到快飆髒話。（中視提供）

怕高的峮峮完全無法抵擋被吊高的恐懼，懸掛到一半就忍不住掩面淚崩：「不要聊天了，我不要，我不要打開眼睛，我要下來！」雖然已害怕到哭花妝，一邊啜泣仍不忘對著鏡頭說：「5周年快樂。」不只2個女生害怕，這關卡剛好也戳中王仁甫懼高的罩門，讓他狂喊：「我真的不行，我髒話快飆出來了。」

《飢餓遊戲》主持群許孟哲(左起)、「豆花妹」蔡黃汝、王仁甫、峮峮、孫協志合作闖關「五周年特企」。（中視提供）

從淡水八里經過一連串的趕路和闖關，主持群操到筋疲力竭仍沒放棄，拖著疲憊的身軀，最後一哩路說什麼都得衝向終點。史上最熱血的5周年特企最終章就在明（21日）晚8點在中視播出，隔周六晚8點在中天娛樂台也有播出。