新北市文化局舉辦「傑閣鑄華章－連勝彦詩書展」今（20）日在新莊文化藝術中心開幕，展出澹廬書法家連勝彦40餘件作品，書體含括篆、隸、行、草，題材則從古人格言到自撰詩文，兼容文字的文學意涵及美術況味，展現書道與人道合一的人文精神。

新北市文化局舉辦的「傑閣鑄華章－連勝彦詩書展」今（20）日在新莊文化藝術中心開幕。（文化局提供）

新北市文化局副局長于玟表示，隨著新北市美術館硬體建設的持續進展，軟體調研也持續進行，其中很重要的部分即是藝術家研究。新北市擁有豐沛的人文及自然資源，這些長年耕耘的在地藝術家就是新北市最重要的人才資本，此次計畫逐年邀請本市具重要性藝術家們舉辦個展，期盼讓市民有更多藝術欣賞及認識在地藝術家的機會。

新北市文化局舉辦的「傑閣鑄華章－連勝彦詩書展」今（20）日在新莊文化藝術中心開幕。（文化局提供）

澹廬書會是台灣最早成立的民間書法社團，創立者曹秋圃被譽為「台灣書壇第一人」。連勝彥師承曹秋圃，在書藝創作上即承襲乃師精粹、自行精研各式書體創作，並承擔書會重任。除擔任清傳高商校長26年期間，將書法教學引入課程，退休後更專心於書法藝術創作，籌設中國書法藝術基金會及成立傑閣書會，培育後進不遺餘力，在書壇與杏壇之貢獻與成就備受稱譽。

新北市文化局舉辦的「傑閣鑄華章－連勝彦詩書展」今（20）日在新莊文化藝術中心開幕。（文化局提供）

連勝彥書法首重「書道與人道合一」，亦即筆墨的美術形式須與個人的精神修養呼應，如此為文才能心正筆正。書體上，含括甲骨、篆、隸、行、草、楷等六體書作，題材上，除了曹秋圃師訓外，兼納古人格言、國學經典、自撰詩文，尤其特別的是，今年年中受疫情衝擊，讓平時最喜愛外出旅遊的連勝彥在家期間深有感觸，遂書寫諸多感懷詩詞之作，呈現並茂多元的書藝成果。

「傑閣鑄華章－連勝彦詩書展」即日起至12月15日於新莊文化藝術中心展出，邀請民眾透過展覽以體會文字線條之美及蘊藉其中的精神韻致。展覽期間也規劃2場座談活動，由連勝彥與其女連瑞芬進行主講，詳細內容詳洽中心官網，歡迎喜愛藝文的好朋友前來欣賞。