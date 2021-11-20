新北市中和區體育會桌球委員會11月19日至20日在華夏科技大學3樓體育館舉辦「中和區主委盃桌球錦標賽」。（主辦單位提供）

新北市中和區體育會桌球委員會11月19日至20日在華夏科技大學3樓體育館舉辦「中和區主委盃桌球錦標賽」。（主辦單位提供）

新北市中和區體育會桌球委員會11月19日至20日在華夏科技大學3樓體育館舉辦「中和區主委盃桌球錦標賽」。（主辦單位提供）

新北市中和區體育會桌球委員會11月19日至20日在華夏科技大學3樓體育館舉辦「中和區主委盃桌球錦標賽」，共有28隊選手報名參賽，年齡層從國小學童到成年人皆有，選手們以球會友，在場上盡情揮汗，享受運動帶來的樂趣。

「中和區主委盃桌球錦標賽」由中和區體育會主辦，新北市議員陳錦錠服務處、賢清文教基金會等單位協辦，活動舉辦多年，已成為中和區知名的桌球競賽，每年中和區內的學校、機關、公司行號等皆會組隊參賽。

中和區體育會桌球委員會主委張慶忠表示，桌球已成為民眾喜愛的運動項目之一，為鼓勵民眾養成良好的運動習慣，多年來舉辦「中和區主委盃桌球錦標賽」，競賽組別中規畫有國小組，就是要將運動習慣從小扎根，從小養成運動的好習慣。

陳錦錠提到，近來疫情逐漸趨緩，民眾回歸正常生活，此次錦標賽別具意義，選手們終於可以盡情的在場上揮汗，同時參賽隊伍都來自於中和，也成為另類的中和民眾交流，大家以球會友，增添更多樂趣。

賢清文教基金會執行長張智倫說，基金會長期關注文教、運動等領域，透過競賽方式培養民眾、學生養成運動習慣，未來還會透過更多方式，鼓勵民眾一起動健康。