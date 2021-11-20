女星林莎擁有甜美臉蛋及傲人D罩杯火辣身材，被網友封為「國民初戀」、「台版三上悠亞」，常透過社群網站分享日常的她，近來曬出僅穿著超短的綁帶上衣，並露出一對傲人北半球的火辣性感照，讓不少粉絲看了狂噴鼻血。

林莎在IG宣傳寫真書和年曆，並寫道：「大家今明兩天會陸陸續續收到預購的寫真書跟年曆喔，很期待大家收到後的心得分享」，更強調這是年度新作品，喊話所有人趕緊將寫真特裝版收藏起來，不過最吸睛的莫過於她PO出吃著義大利麵的照片，並穿著超短綁帶上衣，裡面則是全裸狀態，一對傲人北半球及深邃事業線更是一覽無遺。

這張令人充滿遐想的照片，短短時間就吸引上萬人按讚，紛紛留言：「吃麵可以這麼辣嗎」、「不要再吃麵啦，你看你的嘴，我幫你弄一下」、「太犯規的衣裝」、「一早起來又要流鼻血了」、「林莎妹妹吃麵的樣子好性感」、「不知道是吃麵，還是看妳」、「這個太可愛了吧，有點讓人噴鼻血哦」、「太犯規的衣裝」。

林莎日前出外景時，不忘放送養眼福利，只見她穿著粉色比基尼泡著溫泉，並曬出從上往下的邪惡視角照，明顯看到傲人美胸不僅浮在水面上，還幾乎要從比基尼炸出，擠出的一條深溝更是一覽無遺，尤其還對著鏡頭擺出招牌甜美笑容，可以說是融化一票粉絲的心。