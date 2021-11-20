有些人腸胃不好，吃飽就拉肚子，總是讓不少人羨慕，認為他們身體還沒吸收就排泄，容易瘦，中醫師許淳彰對此表示，吃完就拉的人，其實身體胖的比例反而比較高，而且可能是疾病造成，每天養成定時排便的習慣，才是正確的。

中醫師許淳彰在粉專《許淳彰中醫師-暖爸中醫日記》提到，有些患者曾說，很羨慕三餐吃完就拉肚子的人，感覺不會變胖，但他破解這項迷思，「其實吃完就拉的人，胖胖的比例反倒比較高」，多數人認為，吃飽後就跑廁所，營養熱量吸收會比一般人少很多，所以身材幾乎都是瘦的，但事實並非如此。

吃飽就拉的人可能患「自律神經失調導致的腸躁症」，腸躁症成因普遍認為是因情緒、壓力造成自律神經失調所引起，中醫師許淳彰解釋，腸躁症患者通常一吃飽，就會有肚子痛的感覺，而上完廁所後，肚子痛症狀就能獲得緩解，因為不是吃壞肚子造成，不過患者大便型態通常是不成形、偏軟或稀便，甚至有點黏，沖不太乾淨。

另一種症狀則是「脾濕體質」，這類體質的人腸胃黏膜組織常呈現水腫狀態，導致消化液無法正常分解及吸收食物，就像吸飽水的海綿無法再吸水，造成營養吸收轉化不良，因此他們吃進食物後，很快就會將食物排出，且大便常軟爛不成形，偏黏不好沖乾淨，長時間下來，身體因吸收不到養分而變虛弱，身體代謝率下降，就會導致體重增加，形成虛胖。

許淳彰最後也提醒，民眾不要羨慕吃飽就上廁所的人，其實他們不會因此變瘦，平時養成定時排便的習慣，保持腸道健康，並且少吃寒涼食物及冷飲，才是最重要的。