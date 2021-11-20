「四個不同意、台灣更有力」桃園市中壢東興場20日舉辦，經濟部長王美花到場，呼籲民眾公投一定要投不同意票。她說，三接會破壞藻礁是完全錯誤說法，反倒是市府、中油現在顧的很好，新機組一定要起來，台灣才會繼續往前走。

王美花表示，台灣現在經濟發展最好，半導體不可或缺。但是半導體相當耗電，5奈米工廠就要用掉1／3中火機組，需要16萬到18萬瓩。她又說，現在很多國家經濟部長跟她開會要晶片，讓全世界都看到台灣的重要。台積電、半導體、電子大廠供電一定要正常，台商返台也是一樣，台灣才會繼續往前走。

王美花說，環團說要保護藻礁，不能蓋三接，但是現在接收站一直外推到海裡。市府、中油，一起把海岸清的很乾淨。桃園人去看都很訝異，「過去哪有這麼漂亮，現在才有啊！」這就是大家重視環保，重視經濟發展的成果。王又說，接收站會破壞藻礁是完全錯誤說法，反倒是現在顧的很好。

提到核四，王美花說，前兩天台電處長介紹，因為核四蓋蓋停停，包商一直換，最後是台電自己分包。王又說，台電顧核一核二核三很好，但是會顧電廠的人會蓋電廠嗎？。王美花又說，還有中央電腦系統已經20年，都過期了，也找不到人製作。也因為太久了，過去的廠商也說跟他沒關係了。王美花批，中央系統有問題，設備裝不起來，前兩周立委去看，還說這是要怎麼運轉？王美花反問，核四為什麼不敢重啟？因為燃料棒如果出問題，不是開玩笑的。

對於美國萊豬，王美花說，萊牛進口9年，越賣越多。世界這麼多國家進口萊豬，為什麼台灣不能進口，都是政治問題！王美花又說，為什麼要給美豬進來？因為美國是我們最重要的夥伴，因為很多軍事、經濟都有合作。今年疫情第一個跳出來送疫苗的就是美國，總共送400萬劑，代表美國很重視台灣。

王美花又說，牛肉進來9年沒問題，現在說豬肉有問題，怎麼跟人家講，加上台灣要加入重要的CPTPP，但是我們有政治壓力，雖然很多國家支持，但今天豬肉不給進，其他國家會說我們不符合國際規格。王美花表示，對台灣來說，要加入國際組織很困難，因為中國一直擋，現在有機會加入，但若因為公投又不開放。要加入CPTPP就沒機會了。

王呼籲，天然氣接收站、核四、萊豬進口，千萬不要投同意票，都要不同意。至於公投綁大選，王美花表示，因為業務比較沒關聯，因此由其他人說明。