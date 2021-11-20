新北市淡水警分局後厝派出所員警15日巡邏行經三芝區錫板里一處空地時，發現有2部挖土機疑似正在違法濫墾山坡地，員警立即制止並通知三芝區公所農經課人員到場稽查，初步認定違反山坡地保育及水土保持相關法令，現場查扣挖土機2部，並將2名司機帶回偵辦，另通知場地負責人及地主到案說明，全案警詢後依違反山坡地保育利用條例及水土保持法移送法辦。

新北市淡水警分局後厝派出所員警15日巡邏行經三芝區錫板里一處空地時，發現有2部挖土機疑似正在違法濫墾山坡地。（淡水警分局提供）

淡水警分局表示，該地違法已經不是第一次了，今年8月23日員警巡邏發現山區道路砂石車出入頻繁，經尾隨車輛追查，發現砂石車裝載建築事業廢棄物到該地傾倒，立即通報區公所及環保局到場稽查並依法偵辦，轄區派出所更將該地列為治安熱點。

新北市淡水警分局後厝派出所員警15日巡邏行經三芝區錫板里一處空地時，發現有2部挖土機疑似正在違法濫墾山坡地。（淡水警分局提供）

55歲的洪姓場地負責人卻未記取教訓，15日11時許員警巡邏發現又有砂石車進出，裡頭更有2部挖土機正在施作，立即要求機具停工並通知三芝區公所農經課及市府環保局人員到場勘查，發現機具施工未提出申請，違反山坡地保育利用條例及水土保持法，另砂石車裝載的土方亦違反黑蝙蝠專案，依規定製單告發，警詢後將49歲宋姓及54歲張姓挖土機司機移送士林地檢署偵辦。

淡水警分局呼籲，如發現疑似可疑人、車非法傾倒廢棄物者，請立即撥打110電話報案，警方將與環保局共同查緝打擊環保犯罪，守護人民與環境安全，另外也警告意欲違法傾倒廢棄物的業者，千萬別心存僥倖，一旦被查獲將面臨重大刑責，另涉有不法利得亦將遭加重裁處。