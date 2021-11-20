屏東縣枋山鄉18日下午2時發生一起嚴重車禍，一輛重機因不明原因撞上賓士，整輛插在擋風玻璃中。（圖／記者爆料網）

驚悚畫面曝！重機撞上白賓士「直插擋風玻璃」 騎士命危送醫

澎湖王姓男大生騎重機環島，18日下午行經台一線屏東縣枋山鄉路段時，撞上準備穿越道路的白色賓士，連人帶車插進賓士後擋風玻璃，內臟破碎死亡。該路段速限為時速70公里，不過網路推測，重機當時車速恐達200公里，反應不及。不過台灣交通安全協會卻指出，時速在30以下，還有9成左右的生還機率；但是70公里交叉撞的生還機率，近乎為零。也就是說，就算王姓騎士當時按照速限70行駛，發生碰撞恐也難逃死劫。

台灣交通安全協會19日在臉書發文指出，透過事故後方車輛行車紀錄器顯示，重機（C車）行駛在南下內側車道，賓士（A車）則自道路外的停車場欲橫越南下車道駛進北上車道，而在南下外側車道還有另外一輛車（B車）擋在重機與賓士車中間，形成「ABC三車連線」，導致重機與賓士陷入視線盲點，互相看不到彼此。

車禍發生後，有很多人開始計算，用能量，用畫面等等，但計算結果不約而同地發現，重機的速度可能高達時速200公里。

「那是不是慢一點，車禍就不會死了呢？」，答案是肯定的，交安會指出，依照OECD撞擊曲線，只要時速在30以下，就還有9成左右的生還機率。然而，「那是不是遵守速限，車禍就不會死了呢？」，答案卻是否定的，因為同樣依照OECD撞擊曲線來看，70公里交叉撞的生還機率是近乎為零的。

究竟如何避免憾事重演？交安會認為，「非封閉安全島缺口不可」。封閉之後，A車只能依照路側起步的原則，跑到B車前方，或者在B車後方匯入，即便是ABC三者再連成盲點連線，也不會再陷入彼此毫無覺察的AC交叉撞局面。

如果不封閉，改天一定還會再有一組ABC，發生類似的車禍，民俗可能會穿鑿附會的說這是抓交替，要祭拜，但這其實就像是俄羅斯輪盤一樣，遲早有人會扣到有子彈的那一發扳機。