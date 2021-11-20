台北科技大學今(20)日舉辦《百業巨擎各領風騷-110年卓越校友校慶特刊》發行記者會，分享書中所收錄的107位校友豐富的人生故事。校長王錫福期盼，透過本書，能將北科人的成功心法能脈脈相傳，激發更多青年學子向前向上。

北科大今年適逢創校110周年，近期舉辦多場系列校慶活動。北科大校長王錫福在今日發表會上表示，北科大一直善守技職教育的基本價值，堅持看重新世代的實務能力、敬業態度。

王錫福提到，從台北工專到北科大，培育的人才都有共同特質「務實、耐操、專業強」，如同他研究的陶瓷材料一般，善於克服惡劣環境、解決實際問題，這是成功人士不可或缺的本色。希望透過本書，北科人的成功心法能脈脈相傳，激發更多青年學子向前向上。

北科大校友會全國總會總會長張水美引用Amazon創辦人名言：「抵抗趨勢，你可能在抗拒未來。擁抱趨勢，你才能順風而行。」為勉勵更多學子積極擁抱未來，校友總會尋訪各領域的頂尖校友，出版110周年《卓越》校友專書，更盼號召更多校友投入經驗傳承之列，協心同力打破桎梏、不斷超越，讓各界看見北科大校友的精采無限。

發表會邀請到書中校友現身說法。1965年林唯貞如願成為臺北工專化工科夜間部第一屆學生，隨後不斷進修深造，曾於工業技術研究院出版臺灣工業界第一本船舶複合材料檢驗手冊，得到英國造船協會的認證。最後進入先生創辦的三皇化工一起打拚，推出UV紫外線光硬化噴墨墨水，在亞洲闖出高知名度。

農村子弟出身的曾政士，也感念台北工專的栽培，才讓他擁有翻轉人生的能力。自力創業專門生產日商美津濃（Mizuno）的高爾夫球頭訂單，品質屢獲日商認可，開啟台灣鍛造高級球頭的濫觴。他積極回饋母校，不僅曾擔任高雄市校友會理事長，退休後重拾喜愛的毛筆，還將去年回母校舉辦書畫個展的義賣所得全數捐給學校。

北科大電機工程系特聘教授譚旦旭任教母校已達33年，在臺北工專的五年把基本功打深，成為他日後受用無盡的寶藏。曾獲傑出教師獎、多次榮獲國內外研討會最佳論文獎，指導畢業的博士生有5位、碩士生超過100位，其中不少學生為境外生。