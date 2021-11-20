私密保養一直是許多女性關注的議題，提到女性私密保養，不少人一定會立刻想到有女人紅寶石美稱的「蔓越莓」，珍貴的蔓越莓不只是女人的紅寶石，更是「北美紅寶石」，對生長條件有所要求的蔓越莓，產地幾乎集中在環境條件嚴苛的北美洲，須要經過3-5年的栽培，才能結成一顆顆具高度營養價值的鮮紅果實，蔓越莓含有大量的多酚類物質，亦富含維生素C、A型前花青素，擁有優秀的守護功效，守護每一位女性。

蔓越莓擁有豐富的A型前花青素。(圖/超級站提供)

蔓越莓能協助女性遠離私密困擾，是因為其含有豐富的A型前花青素，花青素分為A型與B型，兩者保護力相差數十倍，A型前原花青素是食物中極為稀少的營養素，僅有少數食物擁有，且A型前花青素比B型花青素更不容易被人體所分解，能改變細菌叢生態，解決私密困擾。

除了珍貴的花青素，蔓越莓中也還含有豐富的維他命C，維他命C是人體必備營養素，能協助調節多種人體生理功能，促進膠原蛋白的形成，保持青春美麗。

超級站選用國際知名、歷史悠久的美國蔓越莓萃取物原料大廠，使用50:1的高濃縮技術精煉萃取，即50公斤蔓越莓僅能萃取出1公斤的精華，以蔓越莓最純粹的營養打造「高濃縮蔓越莓C膠囊」，調節女人生理機能，吃出春春活力，讓惱人的私密保養，自在舒爽「莓」負擔。

超級站以50:1高濃縮技術萃取蔓越莓精華。(圖/超級站提供)

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