帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）昨(19日)批華航毒害旅遊市場，驚動我外交部今也正式回應。究竟是怎麼回事？還原經過，其實是帛琉媒體昨顯著報導，惠恕仁批華航未認真看待帛琉的旅遊市場，導致本月台帛航班竟是零。

帛琉媒體《Island Times》19日以標題「Whipps:China Airlines is poisoning Palau tourism market」做為報導，內容提到惠恕仁認為華航並沒有認真對待帛琉的旅遊市場，正在毒害帛琉的旅遊市場。惠恕仁以華航跟聯合航空作為比較，他說，聯合航空每周都保持一個航班，更將從12月16日開始每周增加第二個航班，因此認為華航也應該每周至少有一個穩定的航班。

該報導指出，惠恕仁說，「旅遊泡泡」的開始是有原因的，可以幫助旅遊業復甦，但現在整個月，由於華航的取消，整個月都沒帛琉台灣的班機，「這是不可接受的」也須改變，我們需要寫信給台灣交通部長溝通，允許其他航空公司飛此航線。

針對此事，外交部發言人歐江安今(20日)也正式回應，表示目前「台帛安全旅行圈」的營運因相關防疫措施、國人自身旅遊選擇考量、公司商業利益等多方因素，受到一定程度的影響，將持續與相關單位及業者，研議各項能夠有效改善營運狀況的可行方案。

歐江安也說，華航自旅遊泡泡啟動以來，營運30多個航班班次，載運超過2300名旅客及124人次轉診病患及家屬，服務品質受到肯定。外交部對華航長期協助促進台帛觀光旅遊所做的努力表示肯定。歐江安強調，台灣與帛琉邦誼穩固友好，雙方人員往來互動頻繁，台帛雙方皆期待雙向航班得以維持穩定。目前相關各方皆是抱持善意，共同磋商相關措施，促進「台帛安全旅行圈」的便利性與穩健度。

華航則指，4月1日起執行帛琉泡泡，在旅行社協助銷售下，每周飛航2班往返帛琉服務旅客。後配合疫情狀況調整，於8月14日重啟「帛琉泡泡2.0」，每周三、六飛航，8、9月份載客需求穩定，但近期訂位減少，考量市場需求及公司營運而取消部分航班。