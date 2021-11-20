台北捷運公司在捷運劍南路站、劍潭站進行TOD（大眾運輸導向發展）案，興建商場、商辦與飯店等，但北市議員王鴻薇質疑，兩案投入超過80億預算，捷運士林站TOD案今年又要追加6億預算，擔心今年已虧損50億的北捷，虧錢恐成無底洞。對此，台北市長柯文哲回應，北捷收入9成來自票價，且票價25年未漲，若無業外收入恐得漲價。

王鴻薇質疑，北捷今年送了TOD案預算，包含劍南路站45.43億、劍潭站36.43億，加起來81.86億，要投資商辦、商場、飯店等，但北捷100資本額今年已虧了快半個資本額，明年還要做這麼大規模投資，她虧說「看起來北捷要轉型土地開發商？」

王鴻薇質疑，明年投資後柯文哲即卸任，如此重大的政策，適合由一個即將卸任的市長提出嗎？柯文哲強調，TOD計畫原則是公開透明，現在票的收入占全部的88％，將近9成，「如果都要靠票價收入，25年沒有漲票價是不可能」，所以一定要靠業外收入來補，這個概念不是他發明，日本、香港都是這樣。

王鴻薇認為，要不要漲票價跟投資無關。柯反駁說，「不是啦，你沒有業外收入就一定要漲票價，不然怎麼辦？」王鴻薇直言，沒有一個市長、民意代表有這個膽子提出漲票價，她自己身為民意代表也不敢得罪選民，市長也不敢。柯則悠悠吐出一句，「敢啊。」

王鴻薇再問，士林站TOD案去年通過預算、今年執行，要不要追加預算？北捷總經理黃清信坦言，缺工、缺料部分要檢討，初步評估追加5、6億，至於80億的預算，已將現在物價波動幅度考慮進來，應該可以控制。

王鴻薇說，重大投資可能會成為無底洞，疫情期間開幕飯店立刻要變防疫旅館，這兩筆80億預算她絕對不支持，呼籲重大投資留給下一任市長，有任何一家公司虧成這樣，卻搞了這麼大投資，且未來恐還要追加預算，要柯文哲問問商界朋友，若是他們會同意嗎？柯仍堅稱「會呀」。

對此，北捷回應，為維持低票價，挹注本業虧損，面對票收成長有限，仍須持續拓展其他業務並創造獲利，因應疫情運量大幅減少，將持續依據市府商業極大化政策及執行TOD案加強營收，另輔以節流支出，例如調整人力進用時程及非關安全的維修排程等，以撙節開支。