前大都會投手「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)本周宣告轉投洛杉磯天使，根據辛德加本人所說，這是一個完全不需要猶豫的選擇，他周末透過視訊對媒體說：「這是想都不用想的，當我與Perry（天使隊總管Perry Minasian）會面之後，他有充分的計畫要找回我在2015、16、18年的狀態。我對他的計畫有100%信心，我能夠找回健康並綻放我真正的潛力。」

天使隊因為「二刀流」大谷翔平的關係，採用6位先發投手輪值，比一般球隊多了1位。大谷翔平今年整個球季保持健康，辛德加說：「如果我能找回身手，我可以和翔平成為強力組合，加上天使擁有的許多新秀，我們能有一番作為。講到天使我們就會想到他們的兇猛打擊，現在有卓奧特(Mike Trout)、翔平、阮棟(Anthony Rendon)、沃許(Jared Walsh)這些令人興奮的球員，他們欠缺的是先發投手，我希望自己能填補這個漏洞。」

今年29歲的辛德加2015年登上大聯盟，2016年在國聯賽揚獎票選第8，最神勇的是他2018年13勝4敗、2場完投、1場完封。不過他受到肘傷影響，2019年表現下滑，2020年報銷，最終接受了韌帶重建手術。

辛德加說天使隊很有誠意，是第一支找上門的隊伍，加上大都會剛換新總管前途未卜，辛德加拒絕了大都會1840萬美元的合格報價，以1年2100萬美元加盟天使。根據合格報價的規定，天使必須補償1支選秀籤給大都會。