三重公寓深夜火警 住警器建功救命

新北市三重區中正南路66巷某民宅於今年8月曾發生火警，消防隊員協助安裝住警器，19日晚間11時許，52歲郭姓屋主疑因炊事不慎引發火警，住警器大聲作動聲響，附近鄰居聽聞立即報案119，消防員緊急出動到達後叫醒屋主協助開門，避免惡火蔓延、成功挽救生命。

新北市三重區中正南路66巷某民宅19日晚間發生火警，所幸有安裝住警器，消防員緊急出動，避免惡火蔓延、成功挽救生命。（消防局提供）

消防局表示，該民宅為4層樓公寓，於今年8月17日時也曾發生火災，當時重陽消防分隊協助安裝住警器並宣導住家用電用火安全事項。

郭姓屋主19日晚間11時許煮飯時躺在客廳沙發上睡著忘記關閉爐火，結果造成屋內濃煙亂竄，幸好住警器大聲作動聲響，附近鄰居聽聞立即報案119，消防員緊急出動到達後叫醒屋主協助開門，立刻進入後關閉爐火即時撲滅火勢，未造成重大傷害。

消防局呼籲，民眾重視火場應變資訊並做好居家防火準備，在意外發生時能保護自身及家人生命財產安全，住宅應加裝住宅用火災警報器，於火災發生初期即時發出警報，且一顆是不夠的，建議每個房間跟走道都需要安裝，因為住警器偵測範圍僅有單一空間，並不能含蓋整棟建築物，每個居室都安裝才能全面守護居家消防安全。

若是透天厝或多隔間住宅，建議購買「連動式住宅火災警報器」，只要一個隔間或空間有煙霧產生就會同時一起發出警報，使同建築物的家人都能早期避難或搶救。火災發生時，應大聲呼叫，讓家庭成員都知道火災發生了，並立即撥打119求救。

消防局表示，住家應規畫2個以上不同方向的出口，火場逃生避難時，不可為了收拾財物而延誤逃生避難時間，且逃出後切勿再返回火場，應以保命求生為首要目標。

火場逃生避難時，切記不可躲在浴室，並謹記「隨手關門」的觀念，隨手關起大門、房門、落地窗門，可以將火勢及煙霧侷限於起火居室內或屋內，以利人員順利逃生避難。