基隆市1名60多歲男子14日打完第2劑莫德納疫苗後，陸續出現身體不適情況，3天後被家中看護發現失去呼吸心跳，送醫後仍舊回天乏術，家屬悲痛之餘也懷疑是施打疫苗造成，據悉該男有高血壓病史。基隆市衛生局表示，會針對該案進行了解，但是否因施打疫苗有待中央認定。

據悉，該名6旬男有高血壓病史，生前因中風而行動不便，平時行動皆由看護和家人協助，但身體狀況還算良好，日前施打完莫德納第2劑後，約在17日凌晨出現嘔吐情況，上午看護發現男子躺在床上動也不動，一看才知已經沒有呼吸心跳，嚇得趕緊將他送醫，但已回天乏術。

該男家屬對此相當悲痛驚訝，認為死因恐和疫苗有關，目前基隆檢方與警方已聯手介入調查，將擇日解剖釐清死因。

對此，基隆市衛生局疾病管制科表示，會針對該案了解衛生局狀況，同時會向衛生福利部疾病管制署通報不良疫苗注射反應，至於個案死亡是否因施打疫苗所致，則有待中央認定，市府也將協助家屬申請藥害救濟。