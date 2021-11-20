紅花苜蓿原是常見的牧草，當人們發現其蘊含的營養價值後，開始作為生菜普及食用，近年更是在研究中發現紅花苜蓿對女性的幫助，而有了「女人花」之稱，30歲以後，女性賀爾蒙分泌大幅降低，影響身體機能，紅花苜蓿中珍貴的植物雌激素，能調節女性體內平衡，延續魅力活力，維持好心情。

紅花苜蓿適用範圍廣泛，對不同年齡層的女性也能發揮專屬功效，能為25歲-35歲月月困擾、時常熬夜的女性日常調理、舒緩不適；為35歲-45歲煩躁易怒、注意力不集中、肌膚暗沉的女性鎖住青春，養顏美容；為45歲以上機能遲鈍、難以入眠的女性平衡機能、滋養保健。

超級站紅花苜蓿異黃酮膠囊能溫和調理女性體質。(圖/超級站提供)

超級站萃取紅花苜蓿四大活性異黃酮：「金雀異黃酮 Genistein」、「木質素異黃酮 Daidzein」、「鷹嘴豆芽素 Biochanin A」、「花黃素異黃酮 Formononetin」，及多種植物雌激素，互相發揮協調作用，平衡體內機能。

並搭配能共同協助調節女性體內平衡的大豆異黃酮、巴西莓萃取物、葡萄籽萃取物等複方滋養青春活力。巴西莓蘊含多種人體必備胺基酸，豐富的維他命B、E及微量礦物質，保護力為可食莓類中之冠，比一般紅葡萄多上33倍，維持好氣色；「多酚王」葡萄籽是一顆葡萄最珍貴部份，95％的成分為原花青素，青春力高於維生素C 18倍，鎖住青春。

超級站保健食品通過多項SGS品質檢驗標準，由通過TFDA PIC/S GMP認證的利達製藥，根據食品安全衛生管理法的準則，設置獨立的廠房以及設備，以頂級規模工廠設備在台生產，杜絕所有污染的可能。為您把關最專業嚴謹的製造過程，生產過程符合GHP食品良好衛生規範，已投保一千萬產品責任險。(賴韻如/台北報導)

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