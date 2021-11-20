32歲香港女星陳靜因有E級上圍，2008年與陳柏宇拍攝道地百果園飲品廣告走紅，被封為「百果園E神」，2012年她憑藉《低俗喜劇》入圍金馬49女配角獎，但她後來不堪酸民壓力，隔年強調「生活好累，人言可畏」一度引退，然而不久後又復出，最近她在IG分享所擁豪宅照片，可見衣帽間中有一整面牆擺滿了名牌包，讓粉絲十分羨慕。

陳靜（DaDa）9年前以和杜汶澤和鄭中基合作電影《低俗喜劇》演技獲得肯定，不僅入圍金馬獎女配角獎，還獲頒第32屆香港電影金像獎最佳女配角，但在星路看漲之際，隔年陳靜在微博投下震撼彈，吐苦水表示人言可畏，因情緒、健康、家庭問題決定不再當藝人，連經紀人都傻眼聯絡不上她，傳聞她本來接拍電影《喜愛夜蒲3》，劇組只好找來許亦妮代打。

陳靜家有一整面牆擺滿名牌包。（圖／翻攝自dadachan IG）

但陳靜宣布退出演藝圈兩個月後，又突然宣布要開記者會，強調要重返演藝圈，並與經紀人簽新合約，近年作品則有電影《春嬌救志明》、《家有囍事2020》等，幾乎年年都有1到3部作品上映，她更為了《Baby復仇記》中的懷孕母親角色不惜增胖，而該作品後來入圍了東京國際電影節「亞洲未來單元」。

今年媒體報導，陳靜和合作10年的經紀人施念慈續約，再加上和古天樂的「天下一」簽下3年電影合約，荷包賺滿滿，未來星途依舊令人期待，她還跟經紀人約好「3不政策」，即是不結婚、不生小孩、不談戀愛，全力衝刺事業，而陳靜向來相信風水，更在風水師指點下搬到位於西九的千萬豪宅，從她曬的照片中可見家中有一面牆擺滿名牌包，房內設計簡約，客廳外還有木質地板搭成的露天平台，可見其居家裝潢美感相當有異國風格。