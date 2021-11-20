賈靜雯今年以《瀑布》入圍金馬獎最佳女主角，和導演鍾孟宏一同上公視《36題愛上你》大聊「女兒經」，一個是自甘為「女兒奴」，一個選擇跟對方當朋友，讓主持人吳姍儒（Sandy）心有戚戚焉，直呼：「有時需要的是父母親長大，而不是孩子長大！」

賈靜雯和導演鍾孟宏一同上《36題愛上你》大聊女兒經。（公視提供）

賈靜雯在《瀑布》中飾演思覺失調症母親「羅品文」，還為戲拋家棄女，在外獨居1個多月，她表示希望有時間好好準備，也獲老公修杰楷支持，賈靜雯在節目中回想當時心情，笑說：「對我來說太OK了！暫時離開小孩跟老公，可以有自己一點時間跟空間。」

賈靜雯和鍾孟宏與《36題愛上你》主持人吳姍儒（Sandy）、唐綺陽、炎亞綸合影。（公視提供）

鍾孟宏的《瀑布》描繪疫情期間緊繃的母女關係，但他出散文集《我不在這裡 就在往那裡的路上》，反自爆是｢女兒奴」。他透露女兒喜歡吃竹筍煮湯後的嫩筍尖，有一次在家，女兒問他「爸你確定把筍尖全部給我」？鍾孟宏順口回她說「哪天就算你叫我把除了日常生活需要的錢以外的財產跟房子都給你，我也會這麼做」，愛女如癡的日常對話，讓Sandy都說好感人。

賈靜雯提到雙子座AB型的大女兒「梧桐妹」正處青春期，個性難免有些叛逆，她作為母親也學習跟著女兒的成長步調、荷爾蒙變化去調整；但也會有「媽媽都已經為你做到這樣了，你到底要怎樣？」的煩憂。不過跟大女兒「因為是天秤跟雙子其實算合」，同時也懂得換位思考「站在她立場想，跟她當朋友的時候還比較好說話」。

Sandy也以身為女兒角度出發表示，如果父母親懂得放手的藝術，讓小孩自然獲得一種輕鬆感，減少雙方的對抗，對親子關係就能有很大助益，她說「拿掉一個『交換』的概念，其實就會差蠻多的」，也認為這樣的想法「是需要父母親長大，而不是孩子長大」，讓賈靜雯頻頻點頭說「講得真好！」但也冷不防補刀說「憲哥是滿需要長大的」。

賈靜雯國中便出道，演藝路幾度轉折，前年終獲金鐘女主角獎肯定，節目上她吐露心聲覺得自己還蠻幸運是「一直把愛都抓得還蠻緊的」，也認為人生路上，自己獲得母親的支持，女兒也給了她很大的動力，她有感地說「人生有低潮，然後再走回平靜、各個方面的過程，我都是用『面對』的心，因為那都是我自己的路」，也說「失敗也好、低潮也好，那就是我的人生、也是我的養分」。訪談於明（11／21）晚9點在公視播出；YAHOO TV、中華電信MOD也將於10點跟播上架。