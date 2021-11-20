300萬劑高端打不完恐銷毀 侯友宜：造成浪費非常可惜 13:122021/11/20 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今出席原住民族產業精實創業競賽頒獎暨歷屆成果發表活動表示，對高端疫苗浪費掉覺得很可惜。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高端疫苗目前剩300多萬劑待打，衛福部長陳時中日前表示，若過期不能消化就銷毀，但恐損造成30億元損失，對此，新北市長侯友宜今出席原住民族產業精實創業競賽頒獎暨歷屆成果發表活動表示，對高端疫苗浪費掉覺得很可惜。 侯友宜說，任何疫苗都要有完整規畫，過程中如造成大量浪費非常可惜，而且讓國家在產業上受到限制跟傷害，在培植產業過程中要想到，所有產業不但要科學專業，更要跟國際接軌。 雲林剩3361劑高端 衛生局長不鼓勵打 萬八近關情怯 台股蓄力再攻 #新冠肺炎 #台灣 #高端 #疫苗 #銷毀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 普通上班族資產2400萬 存錢秘訣曝！被讚神的境界 12:052021/11/20 搜奇 北市40年老商辦 企業搶買 04:102021/11/20 財經要聞 「拜託來打莫德納」 鐵粉都不見了！醫揭3原因 09:002021/11/20 生活 外資連六買 台積電市值重返16兆 04:102021/11/20 財經要聞 首波疫苗混打今登場！副作用較強怎辦 6大QA一次看 07:522021/11/20 生活 6旬男打完疫苗2小時胸痛送醫 原因出爐「不是心肌炎」 11:012021/11/20 生活 1218公投》蔡英文稱「核四是危險拼裝車」 趙少康：你我的車都是 12:212021/11/20 政治 林靜儀稱迴避護航高端 北市議員指22件都審AZ 04:102021/11/20 政治要聞 韓進快評》 高嘉瑜只怪選錯郎 12:172021/11/20 快評 龍騰生技 提供醫療精準檢測應用 04:102021/11/20 企業經營 當今最強疫苗組合是它！打2劑AZ別怕 醫：第三劑快來了 10:402021/11/20 生活 生活熱門新聞 要求好市多下架進口牛奶「改上本土牛奶」 網一看理由笑瘋：建議先就醫 - 生活 上萬負評一夜消失！百桂食品「滿血回歸」 網全傻了 - 生活 「拜託來打莫德納」 鐵粉都不見了！醫揭3原因 - 生活 不只鮮奶！好市多這4樣熱門商品也祭限購令 會員傻眼：已經全被掃完 - 生活 頂大文組生不如學店理組人？網揪1關鍵：不只台灣這樣 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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