高端疫苗目前剩300多萬劑待打，衛福部長陳時中日前表示，若過期不能消化就銷毀，但恐損造成30億元損失，對此，新北市長侯友宜今出席原住民族產業精實創業競賽頒獎暨歷屆成果發表活動表示，對高端疫苗浪費掉覺得很可惜。

侯友宜說，任何疫苗都要有完整規畫，過程中如造成大量浪費非常可惜，而且讓國家在產業上受到限制跟傷害，在培植產業過程中要想到，所有產業不但要科學專業，更要跟國際接軌。