重機插賓士C300 騎士超高速狂飆最後身影曝光

澎湖王姓男大生騎重機環島，於台1線屏東縣枋山鄉路段，撞上準備穿越道路的白色賓士，內臟破碎死亡。網友熱議重機車速過快，不過台灣交通安全協會指出，「ABC三點連線」造成的視線死角，才是發生碰撞主因，就算重機依速限70行駛，恐也難逃死劫。而日本人為這種類型的事故，取了一個特殊的名字：「サンキュー（Thank you）事故」。

台灣交通安全協會19日在臉書發文指出，「ABC三點連線」造成的視線死角，才是這起死亡車禍主因，引發熱烈討論。有人認為，在低速的情況下，這樣的ABC三點連線事故是可以避免的。

不過交安會今（20日）再發文指出，這類型事故在低速之下也常發生，日本人為這種類型的事故取了一個特殊的名字：「サンキュー(Thank you)事故」。

為什麼會取這個名字呢？因為B車看到A車從路側駛出，縱然自身有通行優先權，但放棄了自身權利，很好心的讓A先行；A本來應該要讓B的，但是A卻受了來自B的好意，讓自己先行，心裡默默的喊出了一聲謝謝（Thank you）；但是A在穿越的途中，沒有看到被B阻擋的C，結果一穿過去就撞到C，發生AC交叉撞。

交安會更說明，基於日本對於市區速限的嚴格控制，這種事故經常是在符合速限之下，撞擊速度也在30前後的狀況，死亡率並沒有很高。

Thank you事故還有其他穿越順向，穿越逆向，路口，路段當中等多種變體，但基本上都是「三點一線」問題。交安會強調，因為人類的判斷力不斷地落入這樣的陷阱當中，所以防治措施應思考「如何在道路構造上作改良」，盡可能的不要讓駕駛有需要作出這種判斷的可能，盡可能的不要讓駕駛人去陷入這種處境。

有網友回應：「在台灣左轉常有這問題，因為車種分流，我左轉的時候直行汽車要讓我了，但他右後的機車跟我互相看不見，所以我在過汽車後都會再停半秒」、「1.如果這是缺口，那這缺口本身就不應該存在2.如果這算路口，加上無號誌，那非主幹道車輛就應該優先禮讓所有在主幹道上的車子。以1來說，政府沒有做好設計，缺口的直觀讓大家會有偷雞的想法，畢竟我直接能轉過去為什麼要多跑一個路口。以2來說，賓士也根本沒有要等外側休旅車再『橫越』路口，今天不要說重機，換一台開120+的大貨車這樣過來看死的就是賓士仔了」。