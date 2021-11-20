桃園市長鄭文燦馬不停蹄到各地為公投助講，19日更邀請26國駐台大使、代表參訪大潭電廠，遭外界解讀是跟副總統賴清德較勁，鄭文燦20日駁斥：「是媒體歪樓！」覺得無奈，強調該做的工作不會停下來，跟各國大使和代表互動密切，希望呈現台灣以及桃園的特色，沒有其他的考慮。

鄭文燦19日邀請26國駐台大使、代表參訪大潭電廠、踏查草漯沙丘，新屋范姜祖堂導覽。晚上於古厝前埕辦桌，由在地五星級飯店準備桃園在地食材復興甜柿、楊梅仙草、客家梅干肉等製作的美食佳餚，隨著桃園在地交響管樂團演奏的四季紅、望春風等台灣傳統民謠，讓桃園之美留駐外交使節心中，遭外界解讀是跟賴清德較勁。

鄭文燦20日表示，自己已經連續2次邀駐台的使節團到桃園參訪，一次是參加淨灘，一次是體驗大潭電廠跟草漯沙丘，主要是使節團們想了解能源轉型在台灣發展的情況，他也特別說明，因為桃園海岸保護做得很好，未來的三接供應天然氣之後，可以減少燃煤發電，改成天然氣發電，對於台灣的能源轉型來說是關鍵的一步。

鄭文燦說，19日有26個國家、40位大使跟代表來到桃園，他們都對於桃園的海岸保護印很深刻，且覺得台灣的海岸很有特色，也了解到蔡英文政府在處理三接跟藻礁的時候，採取雙贏的政策。

鄭文燦也提到，外國的使節團想了解12月18日公投，雖然不方便介入國內的議題，但基於2050年全球淨零排放的目標，桃園又剛好得到台灣的永續獎，趁機說明零排放的路徑在台灣如何推動，以及非核、減媒、增綠、展氣這四大目標對於台灣能源轉型的重要性。

鄭文燦說，傳統上，使節團來到台灣都會來參加台灣慶典或高科技，這兩次淨灘及參觀大潭電廠，都讓他們印象很深刻，強調活動主要是桃園跟使節團的多元互動，他們也參加過大溪的社頭文化的遶境、棒球場的大使日等，桃園跟各個國家的大使跟代表互動非常密切，而且範圍也不斷擴大，他們也都樂於跟桃園互動，市府希望藉此呈現出台灣以及桃園的特色，沒有其他的考慮，對於媒體歪樓覺得很無奈，不過該做的工作不會停下來。