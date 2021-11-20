有別傳統市集悶熱、擁擠凌亂印象，高雄最親民的五星級農夫市集，今日於高雄微風市集文化市場開幕，舒適的半開放場域，有良好的通風與照明，除販售品質保障的有機食材，也提供社區及社福團體友善的銷售平台，打造一個綠色消費、公益行銷、城鄉交流、食農教育的場域。

高雄微風市集於2007年由前高雄縣政府輔導成立，成員皆為在地小農、青農、農二代，14年來風雨無阻的提供最新鮮的有機在地食材，目前據點包括鳳山婦幼青少年活動中心、新客家文化園區、高雄物產館蓮潭旗艦店等，今年於疫情下開拓現代化的文化市場據點，開啟農夫市集銷售模式的新篇章。

有別傳統市集悶熱、擁擠凌亂印象，高雄最親民的五星級農夫市集，今日於高雄微風市集文化市場開幕。（高雄市農業局提供／林雅惠高雄傳真）

農夫市集不僅照明和通風良好，現場掛起由社區製作的手染布，傳遞市集具社會公益及胼手打拚的精神，農友們並以大地花草擺設攤位，提供消費者舒適、美觀的購物空間，販售農友親手種植、當日採摘的新鮮蔬果，也提供電子支付等便利的交易方式，持續扮演供應高雄市區有機食材供應者。

於微風市集設攤的農民除須有機驗證外，市集還設有管理規範與罰則，並定期進行產地稽核、產品抽驗等，為消費者嚴格把關。

顧客郭小姐說，家人每周到微風市集採買有機、新鮮食材，是例行的家庭活動，長輩能買到農家私藏的古早味，孩子們可以認識新鮮蔬果，在這裡不只是買東西，而是一種生活方式。

高雄市政府農業局長張清榮表示，微風市集是全國唯一登記立案，由農民自主營運的農民市集，協會財務、會務獨立自主，市集營運都由農民共同決議，14年來市府與微風市集共同努力，嘗試農夫市集的各種可能，今年更成功開拓舒適的文化市場，微風市集以高雄最驕傲的農夫市集品牌，邀市民來共同支持。

為慶祝文化市場開幕，微風市集特別於今、明2天於鳳山婦幼青少年活動中心、新客家文化園區、高雄物產館蓮潭旗艦店、文化市場進行消費抽獎活動，消費滿額即可抽購物金，此外，微風市集也不定期於市集辦理食農教育及食育廚房，歡迎民眾前往參觀。