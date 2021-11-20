台北市公共運輸處20日指出，為鼓勵計程車駕駛改用電動計程車，率先在大直計程車服務站設置2個電動快充柱，試辦初期可免費充電1小時，預計全市有140輛掛牌電動計程車可受惠，未來收費時間和費率，將視後續使用狀況而定，讓不少駕駛電動車的小黃駕駛超開心。

公運處指出，北市率全國之先，於大直計程車服務站設置2柱25KW快速充電設施，適用各式電動計程車款充電使用。即日起，如駕駛電動計程車的運將到大直站休息時，一併幫愛車充電後再上路，試辦初期會提供免費充電服務，每次1小時。

公運處表示，原則每次提供1小時免費充電服務，現場畫有電動車等待區，如有電動計程車於充電格位充電時，排隊車輛可先於旁邊指定格位等候，如充電等候區內無其他車輛排隊等待，可持續充電至充飽電量為止，若有違反使用規定，經勸導未改善後將取消進入北市各計程車服務站相關停車優惠。

目前北市掛牌登記電動計程車約140輛，為鼓勵駕駛朋友改用電動計程車，公運處承諾，明年將規畫增加4處計程車服務站快充設施，分別為建國、大直、中山、瑞光及公館等計程車服務站，已完成設置快充設施，平均充電1小時約可行駛150公里，約等同1日營業7成需求。