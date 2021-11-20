2020年唐獎漢學獎得主、知名史學家王賡武今(20)日發表線上演講時提到，中國近代史跌宕起伏，但在鄧小平以後，從江澤民、胡錦濤到習近平等中國歷屆國家主席，都回歸文史傳統，甚至支持清史撰寫以連結明朝末年和民國初年的歷史。他認為，唯有記錄歷朝歷代歷史，才能塑造體系的集體記憶，也能為中國歷史創造一脈相承的連續性。

第四屆唐獎頒獎典禮今(20)日線上登場，邀請王賡武以「文史相成的中國之道」為題發表線上演講，從古老中國歷史與政治論析到對於近代中國的觀察。

王賡武提到，中國從古老的皇帝天下觀轉型成現代化國家的過程中，傳統國學多次歷經西方知識體系的衝撞。

王賡武指出，雖然20世紀的中國服膺新的世界秩序，卻在文化大革命改變了自身的文化遺產。不過在毛澤東過世後，鄧小平主張改革開放，為文史傳統帶來了新的可能。即使天安門事件和蘇聯的瓦解使中共政權受到挑戰，但文與史仍在近代發揮效用。

王賡武表示，記錄歷朝歷代歷史，能夠塑造體系的集體記憶，也能為中國歷史創造一脈相承的連續性。鄧小平以後，中國歷屆國家主席從江澤民、胡錦濤到習近平，全部都回到文史傳統，支持清史撰寫以連結明朝末年和民國初年的歷史。

王賡武簡述中國短短百年間的政治演變，強調文史傳統的意義，隨著統治方針而有所演進。

王賡武出生於印尼泗水、成長於英屬馬來亞，在家庭教育中學習中國傳統，並研讀文言文。

王賡武的父親認為「文是中國文化的基石」，文使得所有紀錄得以保存，使「家族的關係得以界定，理想的天下觀得以建立，讓中國歷代領袖建立起統治體系」。王賡武向父親學習古文，卻也在父親的安排下就讀英文學校，這使他日後得以跳脫傳統觀點，能以開放的態度遊走在中西思想之間。