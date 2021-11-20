群電宣布，群電總經理曾國華今（20）日獲頒中國工業工程學會110年度「工業工程獎章-產業貢獻類」。中國工業工程協會認為，曾國華在工業工程技術的專業與積累，帶領群電長期投入電源技術及製程優化，並積極推動企業社會責任，在環境永續、社會關懷與人才培育上均持續付出並有顯著貢獻，故獲肯定。

中國工業工程學會乃工業工程界極負盛名的專業團體，工業工程獎章分「學術貢獻」、「產業貢獻」及「服務貢獻」3類，每類獲獎至多2名，於每年年會時頒發，其中「產業貢獻類」獎項旨在表彰對產業應用具卓越貢獻者。

曾國華在電源供應器產業有40多年經驗，深諳製造、產品設計、供應鏈管理等各部門之運作與管理，實務經驗深厚，曾國華於2008年1月加入群電後，推動電源供應器關鍵零組件垂直整合，以及磁性元件變壓器自動化無人工廠有成，為品質與成本競爭力奠定基礎，加入群電後，短短一年內由虧轉盈，本業獲利也於過去13年成長近17倍，群電在2015年NB電源市占率至世界第一，2019年更進一步帶領群電成為全球第三大電源公司。