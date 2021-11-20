臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）日前表示，華航沒有認真對待帛琉的旅遊市場，本月完全沒有帛琉-台灣的航班，這種態度正在毒害帛琉市場。外交部發言人歐江安20日回應，華航自旅遊泡泡啟動營運30多個航班，載運超過2300名旅客、124人次轉診病患及家屬，外交部對華航長期協助促進台帛觀光旅遊所做的努力表示肯定。消息一出，大批網友相當氣憤，痛批蔡政府無能讓台灣受辱、外交部處理不當。

歐江安表示，目前「台帛安全旅行圈」的營運因相關防疫措施、國人自身旅遊選擇考量、公司商業利益等多方因素，受到一定程度的影響。外交部將持續與相關單位及業者，研議各項能夠有效改善營運狀況的可行方案；期盼台帛航線得以在健全的商業機制下永續經營。

歐江安指出，為推動台帛觀光旅遊的穩健發展，台帛兩國政府也在防疫優先的前提下，持續溝通協調相關放寬措施。帛國政府已在10月7日正式承認我國高端疫苗，並在10月21日放寬赴帛琉旅客疫苗接種條件，讓國人赴帛琉觀光更為便利。

消息一出引發熱議，網友在《中時新聞網》新聞連結下留言：「蔡政府到底在幹嘛，連帛琉都敢欺負台灣了」、「怎麼？連這個小島都來欺負我們？」「泡泡本來就會破，不意外」、「噱頭執政，唬爛保證」、「用政治搞經濟的結果」、「在家是老虎,在外是豆腐，可憐哪」、「華航不回應，外交部何事出頭」、「不能怪帛琉，這中間台灣對帛琉有多少承諾，我們不知道也無法知道」。